Conservatorio di Benevento, studenti in piazza per il diritto allo studio

Tempo di lettura: 3 minuti

Benevento – È caos al Conservatorio "Nicola Sala" di Benevento. Gli allievi sono in rivolta per via del blocco delle procedure delle assunzioni temporanee del personale docente a causa di un conflitto insorto tra il Presidente uscente Antonio Verga e gli stessi docenti. Questa mattina si è svolta una manifestazione di solidarietà nei confronti del direttore del Conservatorio Giosue Grassia da parte della Consulta degli studenti del Conservatorio. Da giorni ormai l'Istituto è al centro delle cronache per la diatriba innescata dalle decisioni del Ministero dei Beni Culturali di designare Antonio Rossi nuovo presidente del Conservatorio al posto dell'uscente Antonio Verga. Proprio quest'ultimo ieri ha annunciato di aver depositato due denunce ...

