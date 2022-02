Bimba di 6 anni cade in un pozzo profondo 15 metri. Su Twitter il video dell’incredibile salvataggio (Di martedì 22 febbraio 2022) Una Bimba di 6 anni è caduta in un pozzo a Dibba Al Fujairah, in Arabia Saudita, dopo diverse ore trascorse a circa 15 metri di profondità è stata tratta in salvo. Su Twitter è stato condiviso il video dell’incredibile salvato e della bambina, sorridente in ospedale. Una lieta notizia arrivata dopo le tragiche morti del piccolo Rayan e Haidar, entrambi precipitati in pozzi profondissimi in Marocco e in Afghanistan. Per tutti e due c’è stata una vera e propria corsa contro il tempo che non è stata sufficiente. Bimba di 6 anni cade in un pozzo La Bimba di 6 anni è precipitata in un pozzo d’acqua a una profondità di circa 15 ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 22 febbraio 2022) Unadi 6è caduta in una Dibba Al Fujairah, in Arabia Saudita, dopo diverse ore trascorse a circa 15di profondità è stata tratta in salvo. Suè stato condiviso ilsalvato e della bambina, sorridente in ospedale. Una lieta notizia arrivata dopo le tragiche morti del piccolo Rayan e Haidar, entrambi precipitati in pozzi profondissimi in Marocco e in Afghanistan. Per tutti e due c’è stata una vera e propria corsa contro il tempo che non è stata sufficiente.di 6in unLadi 6è precipitata in und’acqua a una profondità di circa 15 ...

Bimba di 6 anni cade in un pozzo, un soccorritore la raggiunge Un terzo episodio di bimbi caduti in un pozzo si è verificato negli Emirati Arabi Uniti. Questa volta la piccola ha sei anni ed è precipitata nell’apertura a 15 metri di profondità. L’incidente è ...

