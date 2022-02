Annamaria Di Lauro | chi è la flautista | età | carriera | data di nascita | Instagram | Matteo Parmeggiano e la proposta di matrimonio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 22 febbraio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anchedi, ma conosciamola meglio!Di, chi è la: età,diè una, ma ha iniziato la sua formazione a 6 anni quando ha studiato pianoforte. Poi ha intrapreso la formazione flautistica e nel 2009 si è diplomata presso il conservatorio de L’Aquila con il massimo dei voti e la lode. Ha frequentato corsi di alto perfezionamento ed è il primo flauto dell’orchestra sinfonica nazionale della Rai. Ma non solo. Dal 2013 è primo flauto dell’Orchestra senzaspine di Bologna, creata dal futuro marito ...