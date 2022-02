Alessandro Cattelan e Netflix, nessuna crisi. Il colosso streaming non ha dubbi su ‘Una semplice domanda” (Di martedì 22 febbraio 2022) Netflix taglia Cattelan? Tanto rumore per nulla. Niente acque agitate quindi tra il colosso dello streaming e la produzione del docu-show Una semplice domanda di Alessandro Cattelan che andrà in onda il 18 marzo 2022 esclusivamente online. La notizia pubblicata questa mattina dal sito davidemaggio.it su una crisi conclamata tra l’ex conduttore di E poi c’è Cattelan e Netflix non sembra corrispondere alla realtà. Pur rimanendo nell’anonimato, c’è chi tra gli addetti ai lavori di uno dei programmi di punta della stagione 2021-22, spiega per filo e per segno che le due parti in causa sono sempre andate d’amore e d’accordo. Intanto, le sei puntate invece di otto sono state lanciate fin dal comunicato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022)taglia? Tanto rumore per nulla. Niente acque agitate quindi tra ildelloe la produzione del docu-show Unadiche andrà in onda il 18 marzo 2022 esclusivamente online. La notizia pubblicata questa mattina dal sito davidemaggio.it su unaconclamata tra l’ex conduttore di E poi c’ènon sembra corrispondere alla realtà. Pur rimanendo nell’anonimato, c’è chi tra gli addetti ai lavori di uno dei programmi di punta della stagione 2021-22, spiega per filo e per segno che le due parti in causa sono sempre andate d’amore e d’accordo. Intanto, le sei puntate invece di otto sono state lanciate fin dal comunicato ...

Advertising

ParliamoDiNews : `Alessandro Cattelan e Netflix ai ferri corti: al colosso dello streaming non è piaciuto il suo nuovo programma` -… - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: “Alessandro Cattelan e Netflix ai ferri corti: al colosso dello streaming non è piaciuto il suo nuovo programma” https://… - Italia_Notizie : “Alessandro Cattelan e Netflix ai ferri corti: al colosso dello streaming non è piaciuto il suo nuovo programma” - FQMagazineit : “Alessandro Cattelan e Netflix ai ferri corti: al colosso dello streaming non è piaciuto il suo nuovo programma” - Nonloso51657873 : 3/18 Alessandro Cattelan “Una semplice domanda” #netflix #?????? -