A Roma un 43enne ha perso un dito per un morso in una lite

AGI - Violenza ieri sera alle 21 a pochi passi dalla stazione Termini di Roma. Un uomo di 43 anni è stato preso a bastonate e morso a una mano da un'altra persona descritta come 'vestita di nero' che poi è fuggita via. Il 43enne, originario del Maghreb, si trovava sotto una pensilina in piazza dei Cinquecento quando è stato avvicinato da un uomo, probabilmente un senza tetto, armato di bastone. Prima le minacce e poi le bastonate che lo hanno ferito. Non e' finita qui: l'aggressore ha poi morso la mano del 43enne staccandogli un dito. La vittima è stata trasportata in codice giallo al Policlinico Agostino Gemelli. Sul posto sono intervenuti, su segnalazione dell'Esercito, i poliziotti del commissariato Colombo e i colleghi del Reparto Volanti.

