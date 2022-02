Uomini e Donne, Ida Platano furiosa: “Volevi solo portarmi a letto!” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, sono volate parole grosse tra Ida Platano, una delle dame più famose e amate del trono over di Maria De Filippi, e il suo ex Diego Tavani. Ora che Ida sta frequentando Alessandro, una new enry venuta a Uomini e Donne apposta per corteggiarla, con cui si sta trovando decisamente bene, la De Filippi chiede spesso il parere di Diego, che da parte sua è sempre molto misurato e attento a non ferire la dama. Uomini e Donne, Denise Mingiano rivela le “trappole” che le tendeva Armando L'ex corteggiatrice di Matteo Ranieri si è lasciata andare al racconto dettagliato di quanto faceva il cavaliere del trono over ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nel corso dell’ultima puntata di, sono volate parole grosse tra Ida, una delle dame più famose e amate del trono over di Maria De Filippi, e il suo ex Diego Tavani. Ora che Ida sta frequentando Alessandro, una new enry venuta aapposta per corteggiarla, con cui si sta trovando decisamente bene, la De Filippi chiede spesso il parere di Diego, che da parte sua è sempre molto misurato e attento a non ferire la dama., Denise Mingiano rivela le “trappole” che le tendeva Armando L'ex corteggiatrice di Matteo Ranieri si è lasciata andare al racconto dettagliato di quanto faceva il cavaliere del trono over ...

