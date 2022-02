Ultime Notizie Roma del 21-02-2022 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ci sono volute due telefonate consecutive al presidente francese Emmanuel Macron per convincere bladimir Putin e a partecipare un vertice con Joe biden il presidente russo e quello americano per ora hanno accettato il principio di incontrare un sabato macrona sottolineato che il vertice si potrà tenere solo se la Russia non invadere l’Ucraina lo hanno confermato le luci della Casa Bianca questo vertice sarebbe poi estesa a tutte le parti in causa che si concentrerà ebbe su si è stabilita strategica in Europa la regina Elisabetta è risultata positiva al coronavirus La conferma arriva da Buckingham Palace che ha dichiarato in una nota su a me sta vivendo lievi sintomi simile raffreddore ma prevede di continuare compiti leggeri a Windsor nella prossima settimana continuerà a ...