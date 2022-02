Ucraina | partiti chiedono Governo in Parlamento | Draghi segue evoluzione | pronto a riferire

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - Dopo il lungo discorso con il quale il Presidente Russo, Vladimir Putin, ha annunciato il riconoscimento delle Repubbliche di Donetsk e Luhansk, immediate le reazioni delle forze politiche italiane, che hanno chiesto un'apposita seduta di Camera e Senato per discutere l'evolversi della situazione e conoscere gli orientamenti delitaliano. Il presidente del Consiglio, Mario, ovviamente in queste ore stando gli sviluppi della crisi ed èin

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina partiti

AGI - Agenzia Italia

...il Consiglio per la sicurezza nazionale alla Casa Bianca per discutere della situazione in. ... In Italia moltichiedono al presidente del Consiglio Mario Draghi di riferire urgentemente ...Due mandati? Bastano, poi si torna da dove si èPutin firma in diretta tv il riconoscimento del Donbass.ormai serva dei padroni occidentali Letta: 'La scelta di Putin di riconoscere ..."L'Ucraina non è uno stato vicino, ma parte delle nostra storia. È il risultato delle politiche bolsceviche. Siamo pronti a mostrarvi cosa significa liberare interamente l'Ucraina – ha detto Putin nel ...“A nome del presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky ... ha descritto la situazione annunciando la convocazione per oggi da parte del presidente russo Vladimir Putin di una riunione straordinaria ...