Totti e Ilary Blasi in crisi: verso la separazione dopo 17 anni di matrimonio (Di lunedì 21 febbraio 2022) Francesco Totti e Ilary Blasi sono al capolinea della loro storia d'amore . Sono sul punto di separarsi dopo 20 anni, 17 di matrimonio e tre figli (Cristian, Chanel e Isabel). L’indiscrezione di Dagospia... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 21 febbraio 2022) Francescosono al capolinea della loro storia d'amore . Sono sul punto di separarsi20, 17 die tre figli (Cristian, Chanel e Isabel). L’indiscrezione di Dagospia...

Corriere : Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - sofyvaresi : RT @HuertDeAuteuil: TOTTI E ILARY NON VI PERMETTETE - sofyvaresi : RT @HuertDeAuteuil: Al primo litigio dico alle mie amiche di mollare il fidanzato che tanto stanno meglio sole e che non ha senso forzare i… - LucaCanali_ : Impossibile, Totti e Ilary non possono essere in crisi - lamiadobermann : @Franchi98456048 In che senso crisi Totti Ilary. Io ancora non mi spiego perché si sono mollati Marracash ed Elodie e adesso questi? -