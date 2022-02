Sondaggi Tecnè | Fdi resta primo partito | Lega ancora in calo

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Fratelli d’Italia mantiene la prima posizione nelle intenzioni di voto registrate daiper l’Agenzia Dire il 18 febbraio 2022. Ildi Giorgia Meloni guadagna un decimo portandosi al 22%. Il Pd segue a ruota al 21,7%. Più staccati gli altri partiti, con ladatain(-0,2%) al 16,5%. Il Movimento 5 Stellestabile al 12,8%, Forza Italia, invece, continua la sua crescita: ora è al 10,2%.da valutare l’effetto della convention di Azione che ha incoronato leader Carlo Calenda. Per ora la formazione centrista che si è federata con +Europa si attesta al 4,4%, in flessione di due decimi rispetto alla rilevazione del 21 gennaio. Chiudono la classifica Italia Viva (2,6%), Verdi (2,3%) e Sinistra Italiana ...

CarloBolognesi1 : @FabioFZ3 @GiancarloDeRisi Tecnè fa spesso dei sondaggi 'pagati' - ultimora_pol : #Sondaggi #Italia Sondaggio di Tecnè: #FdI|ECR: 22% #PD|S&D: 22% #Lega|ID: 16,5% (-0,5) #M5S|NI: 13% #FI|EPP… - ForzaGiorgia2 : RT @ChiaraColosimo: #FratellidItalia sempre primo partito. Negli ultimi sette giorni Fdi e Pd hanno guadagnato +0,1%, rimanendo dunque con… - FratellidItalia : RT @ChiaraColosimo: #FratellidItalia sempre primo partito. Negli ultimi sette giorni Fdi e Pd hanno guadagnato +0,1%, rimanendo dunque con… - ChiaraColosimo : #FratellidItalia sempre primo partito. Negli ultimi sette giorni Fdi e Pd hanno guadagnato +0,1%, rimanendo dunque… -

...9%, per Swg al 4,7% e infine per l'istitutoal 4,6%. Prima del simposio invece il partito di Calenda veleggiava poco sopra il 3%. Facendo una sorta di media tra i vari, si può dire ...E che il clima sia di ritrovato ottimismo lo dimostrano anche gli ultimi. Come quello fornito dache dimostra infatti che il partito di Berlusconi è in costante crescita. Rispetto a ...