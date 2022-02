Running | 100km del Conero 2022 | risultati e classifica | vincono Giacopuzzi e Luna

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Un clima perfetto, con tiepido sole e qualche tenue folata di vento ha fatto da cornice all’edizione d’esordio dell’Ultramaratona del– Memorial Mimmo Strazzullo, andata in scena nella giornata di sabato 19 febbraio lungo le strade di Porto Recanati (Macerata). La manifestazione, organizzata dal Grottini Team di Paolo Bravi, ha vissuto il suo clou nella gara di, strutturata lungo un tracciato pianeggiante di 10km che i concorrenti, partiti alle ore 8.00, dovevano ripetere per 10 volte. Oltre alla gara principale, erano in programma anche competizioni dia staffetta (10x10km) e una 50km ed una 30km. Larivestiva un’importanza particolare, anche in ottica maglia azzurra, visto l’approcciarsi delle convocazioni ufficiali per il mondiale di Berlino, in programma il prossimo 27 agosto. La gara ...

Advertising

RuncardItalia : ???????????? ?????????????? ???? ?????????? ?????????? ??????! 1^ 100km del Conero - Memorial Mimmo Strazzullo! Presente anche il mitico… -

Ultime Notizie dalla rete : Running 100km

SPORTFACE.IT

... with at least 700,000 individuals living within 60 miles () radius of a potential eruption. ...operational response to critical events in order to Keep People Safe and Organizations™.... come Noora Honkala, detentrice del record finlandese sui 50km e, che ha vinto la Sorrento ... " Napoliha da sempre a cuore manifestazioni che abbiano come primo obiettivo lo sviluppo di ...Un clima perfetto, con tiepido sole e qualche tenue folata di vento ha fatto da cornice all’edizione d’esordio dell’Ultramaratona del Conero – Memorial Mimmo Strazzullo, andata in scena nella giornata ..."@100kmdelconero conclusi. Mi ero detto di partire a 4'20" al km ma non ci sono riuscito. Primi 50 km corsi intorno a 4' 08" con il gruppo di testa e con buonissime sensazioni. Poi una prima crisi da ...