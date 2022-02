Referendum | Ceccanti | ' bene Letta su giustizia'

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Mi sembra importante che il segretariosi sia espresso positivamente sui tre temi che i quesiticondividono con riforma Cartabia (separazione funzioni, valutazione, sistema elettorale Csm), meglio risolvere in Parlamento, altrimenti logico votare Sì". Così Stefanosu twitter. "Giusto anche il no su carcerazione preventiva (ma problema esiste) e sul complesso della Severino (ma sulle condanne non definitive bisogna intervenire come da proposta Pd)".

Sugli altririleva "valutazioni più contraddittorie", in cui prevale un orientamento negativo. E così, in questo clima diviso, dai vertici dem non c'è stata alcuna difesa nemmeno ...... visto che stiamo parlando di riforme in corso di approvazione', dice Bazoli Sullo stesso argomento: ", perché no?". Parlano i dem, Raciti e Bruno Bossio Il Pd è con Draghi: "Siamo ...Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Mi sembra importante che il segretario Letta si sia espresso positivamente sui tre temi che i quesiti giustizia condividono con riforma Cartabia (separazione funzioni, val ...'Come alcuni di noi avevano giù segnalato lunedì nella riunione promossa dai presidenti Brescia e Parrini, il Parlamento nelle prossime settimane è e deve essere in condizione di esaminare in modo più ...