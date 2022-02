Pil area Ocse IV trim accelera a +1,2% ma Eurozona frena a +0,3% (Di lunedì 21 febbraio 2022) La ripresa delle economie avanzate ha segnato una leggera accelerazione sul finale d'anno, con un più 1,2% del Pil dell'area Ocse nel quarto trimestre rispetto ai tre mesi precedenti, mentre ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022) La ripresa delle economie avanzate ha segnato una leggerazione sul finale d'anno, con un più 1,2% del Pil dell'nel quartoestre rispetto ai tre mesi precedenti, mentre ha ...

Advertising

AlePasquetti : @eiurco @Luca_Gualtieri1 non è l'area UE ma quella Euro. Quindi ai paesi core nel corso del tempo si sono aggiunti… - SarahBovini : Le strozzature delle catene di #approvvigionamento si aggiungono all'#inflazione e minano la #ripresa in Europa. La… - GavinoFranti : @lenoci @LeonKlinghoffer @RocRus1 Conosco la differenza tra PIL e reddito pro capite. x Cuba il reddito è quello se… - StrumentiP : #LaGiornataIn2Minuti 15 Febbraio 2022 – Sentenza storica, 73 milioni di dollari da Remington a famiglie bambini ucc… - PaoloCaminiti1 : RT @classcnbc: BCE: RINCARO GAS RIDURRÀ PIL DI 0,2 PUNTI Secondo un studio della #BCE, il prezzo del #gas, esacerbato dalla crisi in #Ucra… -