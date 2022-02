Ilary Blasi e Francesco Totti, la notizia che fa disperare i fan: è possibile? (Di lunedì 21 febbraio 2022) Da diverso tempo circola un’indiscrezione che riguarda Ilary Blasi e Francesco Totti e fa disperare i fan della coppia: possibile che i due siano davvero in crisi dopo 20 anni? Ecco tutti i dettagli e la ricostruzione dei fatti. Nel 2022 Francesco Totti ed Ilary Blasi potrebbero celebrare l’importante traguardo dei vent’anni d’amore, di cui L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Da diverso tempo circola un’indiscrezione che riguardae fai fan della coppia:che i due siano davvero in crisi dopo 20 anni? Ecco tutti i dettagli e la ricostruzione dei fatti. Nel 2022edpotrebbero celebrare l’importante traguardo dei vent’anni d’amore, di cui L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Corriere : Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - cla_juve_38 : RT @FredMosby_: Ma peggio della separazione dei Totti-Blasi ci saranno quelli che verranno a scrivere 'CI SONO TANTI PROBLEMI IN KWESTO MON… - Virus1979C : RT @Corriere: Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - Maxsmp : RT @M49liberorso: Tutti a twittare sulla crisi fra Totti e Ilary Blasi, siete delle Iene - M49liberorso : Tutti a twittare sulla crisi fra Totti e Ilary Blasi, siete delle Iene -