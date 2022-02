Il prof picchiato in un raid dopo la scuola a Napoli: «I mandanti? I genitori» (Di lunedì 21 febbraio 2022) Enrico Morabito, docente della scuola media Antonio De’ Curtis di Casavatore in provincia di Napoli, ha denunciato sui social network di essere stato aggredito in un raid da alcuni giovani. Morabito ha anche spiegato che l’aggressione è collegata a un richiamo in classe nei confronti di alcuni alunni che stavano mantenendo un comportamento inappropriato. E oggi in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera dice che era tutto organizzato: «La prova è che quando sono uscito dal portone, uno di quei cinque, quello che poi si è rivelato anche il più accanito, mi ha chiesto “sei tu Enrico?”, e alla mia conferma ha aggiunto: “Allora sei tu il professore della De Curtis”. Poi mi sono saltati addosso. Alla fine ero una maschera di sangue. Sono dovuto andare al Pronto Soccorso e ora eccomi qui, tutto incerottato». Il ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 febbraio 2022) Enrico Morabito, docente dellamedia Antonio De’ Curtis di Casavatore in provincia di, ha denunciato sui social network di essere stato aggredito in unda alcuni giovani. Morabito ha anche spiegato che l’aggressione è collegata a un richiamo in classe nei confronti di alcuni alunni che stavano mantenendo un comportamento inappropriato. E oggi in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera dice che era tutto organizzato: «La prova è che quando sono uscito dal portone, uno di quei cinque, quello che poi si è rivelato anche il più accanito, mi ha chiesto “sei tu Enrico?”, e alla mia conferma ha aggiunto: “Allora sei tu ilessore della De Curtis”. Poi mi sono saltati addosso. Alla fine ero una maschera di sangue. Sono dovuto andare al Pronto Soccorso e ora eccomi qui, tutto incerottato». Il ...

