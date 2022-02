Fuori dal coro: argomenti e ospiti di martedì 22 febbraio 2022 (Di lunedì 21 febbraio 2022) martedì 22 febbraio 2022, andrà in onda su Rete 4 in prima serata una nuova puntata di Fuori dal coro. Nel corso della serata, il presentatore Mario Giordano parlerà di numerosi argomenti di grande attualità aggiornando in questo modo tutti i telespettatori che seguiranno il noto programma di informazione e di attualità di casa Mediaset. Scopriamo insieme quali saranno tutti i temi toccati nel corso della puntata. Fuori dal coro: Mario Giordano parlerà della fuga all'estero di molti italiani La nuova puntata di Fuori dal coro andrà in onda martedì 22 febbraio 2022, su Rete 4, e si aprirà con un interessante approfondimento sulla fuga all'estero degli italiani che ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 21 febbraio 2022)22, andrà in onda su Rete 4 in prima serata una nuova puntata didal. Nel corso della serata, il presentatore Mario Giordano parlerà di numerosidi grande attualità aggiornando in questo modo tutti i telespettatori che seguiranno il noto programma di informazione e di attualità di casa Mediaset. Scopriamo insieme quali saranno tutti i temi toccati nel corso della puntata.dal: Mario Giordano parlerà della fuga all'estero di molti italiani La nuova puntata didalandrà in onda22, su Rete 4, e si aprirà con un interessante approfondimento sulla fuga all'estero degli italiani che ...

