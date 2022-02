Crisi Ucraina, la chiamata alle armi dei 55 enni a Lugansk e i civili in fuga dal Donbass (Di lunedì 21 febbraio 2022) Mentre la diplomazia sembra giocare le sue ultime carte, l’escalation militare non si ferma. L’autoproclamata repubblica filorussa di Donetsk, denuncia una vittima, un miliziano, e due feriti gravi nel Donbass, dove sarebbero avvenuti nuovi scambi di fuoco con l’esercito ucraino. Leonid Pasechnik, leader dell’autoproclamata repubblica filorussa di Lugansk, nel frattempo ha firmato un decreto che sancisce la mobilitazione volontaria di tutti gli uomini con più di 55 anni, nell’ambito di una più generale mobilitazione fin dai 18 anni, mentre nel weekend è stata proclamata la legge marziale. civili in fuga I civili in fuga dal Donbass, riparati nella regione di Rostov in Russia, salgono a quota 61mila: l’evacuazione è stata ordinata venerdì scorso dai leader delle ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 febbraio 2022) Mentre la diplomazia sembra giocare le sue ultime carte, l’escalation militare non si ferma. L’autoproclamata repubblica filorussa di Donetsk, denuncia una vittima, un miliziano, e due feriti gravi nel, dove sarebbero avvenuti nuovi scambi di fuoco con l’esercito ucraino. Leonid Pasechnik, leader dell’autoproclamata repubblica filorussa di, nel frattempo ha firmato un decreto che sancisce la mobilitazione volontaria di tutti gli uomini con più di 55 anni, nell’ambito di una più generale mobilitazione fin dai 18 anni, mentre nel weekend è stata proclamata la legge marziale.inindal, riparati nella regione di Rostov in Russia, salgono a quota 61mila: l’evacuazione è stata ordinata venerdì scorso dai leader delle ...

