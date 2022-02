Crisi Ucraina, alta volatilità sui listini europei. A Milano crolla Exor (Di lunedì 21 febbraio 2022) La prospettiva di un summit tra il presidente americano Joe Biden e il leader russo Vladimir Putin per scongiurare la guerra in Ucraina da' fiato ai future sui listini azionari europei, che hanno annullato le perdite precedenti e ora segnalano un'apertura positiva. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 21 febbraio 2022) La prospettiva di un summit tra il presidente americano Joe Biden e il leader russo Vladimir Putin per scongiurare la guerra inda' fiato ai future suiazionari, che hanno annullato le perdite precedenti e ora segnalano un'apertura positiva. Segui su affaritaliani.it

Advertising

pierofassino : ???Noi presidenti delle Comm. esteri #G7 esprimiamo preoccupazione per le minacce a pace, sicurezza e integrità terr… - edgardogulotta : Si apre uno spiraglio per evitare che la situazione in Ucraina precipiti. Macron ha ottenuto il sì di Biden e Putin… - LauraGaravini : È il momento di sostenere tutti gli sforzi della diplomazia per scongiurare incidenti sul Donbass che facciano prec… - scheerenberger : RT @Tg3web: È durata qualche ora la speranza di una svolta nella crisi ucraina grazie all'iniziativa diplomatica del presidente francese Ma… - scheerenberger : RT @Tg3web: Il peggioramento della situazione nel Donbass rischia di rendere superati gli sforzi per una soluzione diplomatica della crisi… -