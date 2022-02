“Chiudono due programmi Rai”. Decisione inaspettata di Viale Mazzini: stop ai celebri conduttori (Di lunedì 21 febbraio 2022) Succede da sempre. Ci sono programmi televisivi che fanno immediatamente impazzire i telespettatori riuscendo a mantenere alta l’audience dall’esordio fino alla fine. Altri invece decadono dopo un po’ o, nella peggiore delle ipotesi, restano in un limbo di incertezza fino poi a tramontare inevitabilmente. Il destino di due format attualmente su Rai 1. Un’indiscrezione, quella che non darebbe alcuna speranza due trasmissioni televisive, diffusa dal giornalista esperto di spettacolo e piccolo schermo Davide Maggio nelle ultime ore e che sta facendo parecchio discutere. Sembra che Rai 1 abbia in serbo una vera e propria rivoluzione, che in caso purtroppo lascerà disoccupati tre rinomati conduttori. Rai, due programmi verso la chiusura Tre secondo quanto riportato dalla seguita penna, ma in realtà le figure televisive che ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 21 febbraio 2022) Succede da sempre. Ci sonotelevisivi che fanno immediatamente impazzire i telespettatori riuscendo a mantenere alta l’audience dall’esordio fino alla fine. Altri invece decadono dopo un po’ o, nella peggiore delle ipotesi, restano in un limbo di incertezza fino poi a tramontare inevitabilmente. Il destino di due format attualmente su Rai 1. Un’indiscrezione, quella che non darebbe alcuna speranza due trasmissioni televisive, diffusa dal giornalista esperto di spettacolo e piccolo schermo Davide Maggio nelle ultime ore e che sta facendo parecchio discutere. Sembra che Rai 1 abbia in serbo una vera e propria rivoluzione, che in caso purtroppo lascerà disoccupati tre rinomati. Rai, dueverso la chiusura Tre secondo quanto riportato dalla seguita penna, ma in realtà le figure televisive che ...

Chicchi30034355 : @Klevis_Gjoka In verità lui non ha mai negato la stima per grillo a differenza di quelli che lo hanno sostenuto all… - fanpage : Chiudono i battenti. La Rai ha deciso lo stop di due programmi televisivi - citynowit : 'Non c’è più tempo da perdere, fino a quando due aeroporti su tre chiudono i loro conti in rosso, questo settore no… - thebettingcoach : Due #posticipi chiudono la 26a giornata di #SerieA! In campo questa sera #CagliariNapoli e #BolognaSpezia... Ecco l… - ilnani1003 : @SimoneFana @Ste_Mazzu Ma questa è la sua politica tenere bassi i costi per invogliare le aziende straniere a venir… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiudono due Sondaggi Tecnè: Fdi resta primo partito, Lega ancora in calo Per ora la formazione centrista che si è federata con +Europa si attesta al 4,4%, in flessione di due decimi rispetto alla rilevazione del 21 gennaio. Chiudono la classifica Italia Viva (2,6%), Verdi ...

Turismo, alberghi e ristorazione. Confesercenti: chiudono 4.116 imprese. La crisi del settore accelera Sono 4.116 le imprese della ricettività e dei servizi turistici, che hanno deciso di chiudere. A sottolineare l'accelerazione della crisi di un settore è la Confesercenti. "Dopo due anni di crisi, le imprese del turismo non ce la fanno più", evidenzia la Confederazione, "le chiusure aumentano: nel solo 2021 hanno cessato l'attività 4.116 imprese della ricettività e dei ...

Serie A, oggi si chiude la ventiseiesima giornata: i due match in programma Milan News Il maltempo fa saltare due corse del traghetto Palermo Napoli A causa delle condizioni meteo avverse salteranno due corse del traghetto da Napoli a Palermo. Non ci saranno i due collegamenti della Grandi Navi Veloci in partenza questa sera da Napoli e diretto al ...

Città di Avellino-Virtus Avellino 2-2, gol e spettacolo nel derby del Roca. Padroni di casa chiudono in 9 AVELLINO. Che derby. Al “Roca” non mancano gol e spettacolo. Alla fine è due a due il risultato finale della stracittadina di Avellino tra il Città e la Virtus. Una gara che ha regalato quattro reti e ...

Per ora la formazione centrista che si è federata con +Europa si attesta al 4,4%, in flessione didecimi rispetto alla rilevazione del 21 gennaio.la classifica Italia Viva (2,6%), Verdi ...Sono 4.116 le imprese della ricettività e dei servizi turistici, che hanno deciso di chiudere. A sottolineare l'accelerazione della crisi di un settore è la Confesercenti. "Dopoanni di crisi, le imprese del turismo non ce la fanno più", evidenzia la Confederazione, "le chiusure aumentano: nel solo 2021 hanno cessato l'attività 4.116 imprese della ricettività e dei ...A causa delle condizioni meteo avverse salteranno due corse del traghetto da Napoli a Palermo. Non ci saranno i due collegamenti della Grandi Navi Veloci in partenza questa sera da Napoli e diretto al ...AVELLINO. Che derby. Al “Roca” non mancano gol e spettacolo. Alla fine è due a due il risultato finale della stracittadina di Avellino tra il Città e la Virtus. Una gara che ha regalato quattro reti e ...