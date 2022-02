Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto nella puntata di ieri, 20 febbraio 2022 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Che Tempo Che Fa video Luciana Littizzetto nella puntata di ieri domenica 20 febbraio 2022. E il monologo sui referendum non approvati. Domenica 20 febbraio 2022 su Rai 3 è andato in onda un nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa. Anche questa settimana non poteva mancare Luciana Littizzetto seduta sulla scrivania di Fabio Fazio, a parlare degli eventi della settimana. Luciana Littizzetto ieri “si è portata la sigla” è entrata insieme a Dargen D’Amico, la cui canzone, “Dove si balla” è usata da Luciana per il suo ingresso. Dopo un breve commento agli eventi della settimana (come lo spot della Liguria ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 21 febbraio 2022) CheChe Fa videodidomenica 20. E il monologo sui referendum non approvati. Domenica 20su Rai 3 è andato in onda un nuovo appuntamento con CheChe Fa. Anche questa settimana non poteva mancareseduta sulla scrivania di Fabio Fazio, a parlare degli eventi della settimana.“si è portata la sigla” è entrata insieme a Dargen D’Amico, la cui canzone, “Dove si balla” è usata daper il suo ingresso. Dopo un breve commento agli eventi della settimana (come lo spot della Liguria ...

