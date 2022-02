Calcio, la ‘gufata’ di Salvini (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Chi vince il campionato? “Prima della partita di ieri avrei detto Inter, da milanista ho un sogno nel cassetto ma non voglio ‘gufarmi’. Almeno è un campionato combattuto rispetto agli ultimi 10…”, dice Matteo Salvini, leader della Lega e tifoso rossonero, ai microfoni di ‘Radio 24’. “Diciamo che lo vincono sicuramente Napoli o Inter”, prosegue il senatore ed ex ministro dell’Interno. “Una feroce ‘gufata’”, scherza il conduttore della trasmissione radiofonica. “Assolutamente”, chiosa Salvini. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Chi vince il campionato? “Prima della partita di ieri avrei detto Inter, da milanista ho un sogno nel cassetto ma non voglio ‘gufarmi’. Almeno è un campionato combattuto rispetto agli ultimi 10…”, dice Matteo, leader della Lega e tifoso rossonero, ai microfoni di ‘Radio 24’. “Diciamo che lo vincono sicuramente Napoli o Inter”, prosegue il senatore ed ex ministro dell’Interno. “Una feroce”, scherza il conduttore della trasmissione radiofonica. “Assolutamente”, chiosa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

