Assosistema Confindustria: “Soddisfazione per tavolo tecnico al Mise sui dpi e dm” (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il dl Festività, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede l’istituzione presso il ministero dello Sviluppo economico di un tavolo per la pianificazione degli interventi di fornitura dei dispositivi medici (dm) e di protezione individuale (dpi). Al tavolo prenderanno parte il ministero della Salute, l’Istituto superiore di sanità e le associazioni dei produttori di dm e dpi, tra cui Assosistema Confindustria con la sua sezione safety. Claudio Galbiati, presidente della sezione Safety di Assosistema Confindustria che rappresenta i produttori e distributori dei dispositivi di protezione individuale (dpi), commenta: “Si tratta di un grande successo per tutto il comparto, nonché per il Sistema Paese, che vede in questo modo arricchirsi il dialogo tra le istituzioni e il ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il dl Festività, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede l’istituzione presso il ministero dello Sviluppo economico di unper la pianificazione degli interventi di fornitura dei dispositivi medici (dm) e di protezione individuale (dpi). Alprenderanno parte il ministero della Salute, l’Istituto superiore di sanità e le associazioni dei produttori di dm e dpi, tra cuicon la sua sezione safety. Claudio Galbiati, presidente della sezione Safety diche rappresenta i produttori e distributori dei dispositivi di protezione individuale (dpi), commenta: “Si tratta di un grande successo per tutto il comparto, nonché per il Sistema Paese, che vede in questo modo arricchirsi il dialogo tra le istituzioni e il ...

Advertising

Assosistema1 : DL FESTIVITA’: ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA, SODDISFAZIONE PER IL TAVOLO TECNICO AL MISE: - lifestyleblogit : Assosistema Confindustria: 'Soddisfazione per tavolo tecnico al Mise sui dpi e dm' - - StraNotizie : Assosistema Confindustria: 'Soddisfazione per tavolo tecnico al Mise sui dpi e dm' - fisco24_info : Assosistema Confindustria: 'Soddisfazione per tavolo tecnico al Mise sui dpi e dm': (Adnkronos) - Claudio Galbiati,… - Agenparl : DL FESTIVITA': ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA, SODDISFAZIONE PER IL TAVOLO TECNICO AL MISE SUI DPI E DM - COMUNICATO STA… -