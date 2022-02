Quando gli estremi s’incontrano e si scontrano

(Di domenica 20 febbraio 2022) di Antonio Senatoresi incontrano squadre di alta classifica con le ultime della classe, si suole dire che “non sono queste le partite in cui si devono fare punti”. La Salernitana i tre punti poteva farli proprio in questa partita, giocata con grinta, personalità e perfino buona qualità, cose mai viste prima di questo atteso appuntamento. L’impressione è evidente la cura di Nicola pare sia stata già assimilata, nonostante sia a Salerno da appena cinque giorni. D’altra parte, ricordando le sue ultime esperienze e la difficoltà di intervenire in corsa per condurre una squadra alla salvezza, a Davide Nicola piacciono le sfide. Ha sempre lavorato per risolvere i problemi in corsa, anche psicologici, di autostima e consapevolezza, provando a schizzare un’identità ben delineata al gruppo, ed in campo si è toccato con mano questa adrenalina “controllata” e ben ...

