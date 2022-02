Pechino 2022: Germania trionfa nel bob a 4, seconda doppietta d'oro per Friedrich (Di domenica 20 febbraio 2022) Pechino, 20 feb. - (Adnkronos) - Impresa senza precedenti nella storia del bob su pista artificiale per Francesco Friedrich. Il tedesco, che nel 2018 si era imposto a PyeongChang nel due e nel quattro maschile, si è ripetuto sulla pista di Yanqing imponendosi in entrambe le specialità, mettendosi alle spalle la concorrenza con una terza e quarta manches praticamente perfette, grazie alle quali si è messo alle spalle il connazionale Johannes Lochner per 37 centesimi, bronzo al canadese Justin Kripps a 79 centesimi. Per la Germania è stato il nono titolo vinto sui dieci assegnati fra tra bob, skeleton e slittino. In risalita di qualche posizione l'equipaggio azzurro di Italia I composto da Patrick Baumgartner, Eric Fantazzini, Alex Verginer e Lorenzo Bilotti, con una quarta manche in cui ha realizzato il quarto tempo, che ha permesso al ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022), 20 feb. - (Adnkronos) - Impresa senza precedenti nella storia del bob su pista artificiale per Francesco. Il tedesco, che nel 2018 si era imposto a PyeongChang nel due e nel quattro maschile, si è ripetuto sulla pista di Yanqing imponendosi in entrambe le specialità, mettendosi alle spalle la concorrenza con una terza e quarta manches praticamente perfette, grazie alle quali si è messo alle spalle il connazionale Johannes Lochner per 37 centesimi, bronzo al canadese Justin Kripps a 79 centesimi. Per laè stato il nono titolo vinto sui dieci assegnati fra tra bob, skeleton e slittino. In risalita di qualche posizione l'equipaggio azzurro di Italia I composto da Patrick Baumgartner, Eric Fantazzini, Alex Verginer e Lorenzo Bilotti, con una quarta manche in cui ha realizzato il quarto tempo, che ha permesso al ...

Advertising

milanocortina26 : #MilanoCortina2026 è pronta a ricevere la bandiera Olimpica. Domani durante la Cerimonia di Chiusura di… - petergomezblog : Argentina, gioco di sponda tra Mosca e Pechino per smarcarsi da Usa e Fondo monetario. Washington non gradisce… - repubblica : L'Italia della neve non ha più il futuro di una volta [dalla nostra inviata Alessandra Retico] - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Olimpiadi: tante medaglie e troppe polemiche, molte campionesse e pochi giovani. La lezione di Pechino 2022 in vista d… - LeonardoSegat : RT @Eurosport_IT: Fortunatamente i nostri atleti Azzurri vengono ricompensati a dovere per gli sforzi di quattro anni ?????? ?? I dati nel de… -