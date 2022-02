Muzzi | «Scamacca completo e moderno Frattesi corre come un matto»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 20 febbraio 2022) Robertoha parlato di, allenati in passato nelle giovanili della Roma Roberto, ex attaccante della Roma che ha ricoperto anche il ruolo di allenatore delle giovanili giallorosse dal 2009 al 2015, ha parlato diche ha avuto ai tempi romanisti. ALLENATI PER POCO – «Ho avuto per quattro anni nelle giovanili della Roma tutto il gruppo dei classe 1999, tra i quali c’era, però, l’ho allenato solo per sei mesi: quando è stato preso, io ho subito lasciato i Giovanissimi del club per salire di età. Ma dopo anni l’ho ritrovato all’Empoli: era più grande e ormai formato». VOGLIA DI ARRIVARE – «Pieni di vita e di sogni,tanti. Ma entrambi avevano la stessa ...