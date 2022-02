Muore al pronto soccorso in attesa di una visita: Vito aveva 62 anni (Di domenica 20 febbraio 2022) Un palermitano di 62 anni Vito Petrotta è morto ieri mentre si trovava al pronto soccorso dell'ospedale Policlinico di Palermo in codice giallo. L'uomo era in attesa da tre ore per essere visitato. ... Leggi su leggo (Di domenica 20 febbraio 2022) Un palermitano di 62Petrotta è morto ieri mentre si trovava aldell'ospedale Policlinico di Palermo in codice giallo. L'uomo era inda tre ore per essereto. ...

