Love is in the air | trame dal 21 al 25 febbraio | un grave problema

Per Eda e Serkan, dopo il loro romantico matrimonio, si preannunciano nuovi problemi. Le trame dal 21 al 25 febbraio della soap opera turca rivelano, intanto, che durante le nozze dei due innamorati, Kerem verrà a sapere finalmente che Pina non è fidanzata e che si è rivolta in modo affettuoso al telefono con il suo fratello gemello. Dal canto suo, Piril proverà a nascondere agli sposi un grosso guaio circa un importante progetto in Qatar. La donna, infatti, deciderà di raccontare tutto a Serkan dopo la sua luna di miele. In seguito, Bolat e la Yildiz partiranno alla volta dell'Italia, ma subito arriveranno i primi problemi dal momento che Eda verrà a sapere che la signora Deniz ha diffuso notizie false su una presunta relazione amorosa tra lei e Serkan. A quel punto, l'architetto, per tranquillizzare la neo moglie, deciderà di rinunciare al progetto ...

