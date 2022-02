Chiede di esibire il green pass ai clienti: dipendente malmenato in centro storico (Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Follia ‘no green pass’. Un dipendente di un locale nell’area della movida beneventana (foto repertorio) è stato malmenato da due energumeni che non hanno gradito la sua richiesta di esibire il lasciapassare vaccinale come prescritto dalle norme per l’accesso a ristoranti e bar. Il dipendente si è fatto medicare in pronto soccorso a seguito dei colpi subiti. Queste due persone erano già note alle forze dell’ordine. Sempre nella serata di ieri ma nella zona alta della città nei press in via Nenni una rissa si è consumata tra alcuni giovani all’esterno di un locale. Non si lamentano danni gravi alle persone ma la Polizia sta svolgendo accertamenti sul fatto che sarebbe nato da futili motivi . L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Follia ‘no’. Undi un locale nell’area della movida beneventana (foto repertorio) è statoda due energumeni che non hanno gradito la sua richiesta diil lasciaare vaccinale come prescritto dalle norme per l’accesso a ristoranti e bar. Ilsi è fatto medicare in pronto soccorso a seguito dei colpi subiti. Queste due persone erano già note alle forze dell’ordine. Sempre nella serata di ieri ma nella zona alta della città nei press in via Nenni una rissa si è consumata tra alcuni giovani all’esterno di un locale. Non si lamentano danni gravi alle persone ma la Polizia sta svolgendo accertamenti sul fatto che sarebbe nato da futili motivi . L'articolo proviene da ...

