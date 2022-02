Bob a 4, Francesco Friedrich: “Ogni medaglia d’oro non si può paragonare, questa è stata davvero sudata” (Di domenica 20 febbraio 2022) Cosa si prova a diventare (ancor più) una leggenda del bob? Per informazioni rivolgersi direttamente a Francesco Friedrich che questa mattina ha iscritto il suo nome nel Gotha degli sport invernali, e non solo della sua specialità che, incidentalmente, svolge in maniera impeccabile. Dopotutto il nativo di Pirna. in questa edizione dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. ha realizzato quello che nessun suo collega era mai stato in grado di compiere, ovvero il bis in back-to-back. medaglia d’oro nel bob a 2 e nel bob a 4 a PyeongChang 2018, medesimo risultato anche sul budello cinese di Yanqing. Un successo (doppio) ottenuto nonostante avesse il mirino di tutti i rivali puntato sulla coda del suo bob. Dopo aver dominato la scena nelle ultime Coppe del Mondo, aggiungendo anche ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) Cosa si prova a diventare (ancor più) una leggenda del bob? Per informazioni rivolgersi direttamente achemattina ha iscritto il suo nome nel Gotha degli sport invernali, e non solo della sua specialità che, incidentalmente, svolge in maniera impeccabile. Dopotutto il nativo di Pirna. inedizione dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. ha realizzato quello che nessun suo collega era mai stato in grado di compiere, ovvero il bis in back-to-back.nel bob a 2 e nel bob a 4 a PyeongChang 2018, medesimo risultato anche sul budello cinese di Yanqing. Un successo (doppio) ottenuto nonostante avesse il mirino di tutti i rivali puntato sulla coda del suo bob. Dopo aver dominato la scena nelle ultime Coppe del Mondo, aggiungendo anche ...

