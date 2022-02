Basket, Final Eight 2022, la finale è Olimpia Milano - Bertram Tortona: dove vederla in tv e streaming (Di domenica 20 febbraio 2022) Oggi pomeriggio alle 18 alla Vitifrigo Arena di Pesaro l'ultimo atto delle Final Eight di Coppa Italia 2022. Saranno Olimpia Milano e Bertram Tortona a sfidarsi per alzare al cielo il titolo. Se i meneghini sono una realtà storica della... Leggi su europa.today (Di domenica 20 febbraio 2022) Oggi pomeriggio alle 18 alla Vitifrigo Arena di Pesaro l'ultimo atto delledi Coppa Italia. Sarannoa sfidarsi per alzare al cielo il titolo. Se i meneghini sono una realtà storica della...

Advertising

dmaffoli14 : RT @raffaelevitali: Final Eight, lezione di basket per la Virtus Bologna: Mascolo guida, Macura colpisce e Tortona va in finale #CoppaItali… - zazoomblog : Olimpia Milano-Tortona in chiaro in tv? Orario e diretta finale Final Eight Coppa Italia 2022 basket - #Olimpia… - zazoomblog : Olimpia Milano-Tortona in chiaro in tv? Orario e diretta finale Final Eight Coppa Italia 2022 basket - #Olimpia… -