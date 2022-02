Ucraina | Kuleba | la situazione si deteriora di ora in ora

(Di sabato 19 febbraio 2022) "È vero che lasidi ora in ora". Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytropartecipando a Monaco alla Conferenza sulla sicurezza al "5° Pranzo ucraino di Monaco"...

askanews

Le nostre diplomazie non risparmieranno alcuno sforzo per difendere l'. Gli Stati Uniti sono risolutamente al nostro fianco", conclude. Ore 14.14: Nuove esplosioni nel Rostov Un secondo ...14:27, "Siamo preparati a tutti gli scenari" 'L'è preparata a tutti gli scenari': lo ha affermato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro, a margine della Conferenza sulla ...Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba partecipando a Monaco alla Conferenza sulla sicurezza al "5° Pranzo ucraino di Monaco". Poco prima Kuleba aveva twittato: Grazie al ...Le tensioni tra l’Ucraina e la Federazione Russa saranno al centro dell ... Durante l’incontro il Ministro Di Maio informerà gli omologhi circa quanto discusso con i Ministri Kuleba e Lavrov in ...