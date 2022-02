Redmi K50 Gaming | ufficiale l’arrivo in Cina

(Di sabato 19 febbraio 2022) La multinazionale cinese ha da poco lanciato sul mercato il suo nuovoK50, smartphone di fascia alta pensato proprio per i videogiocatori più esigenti. Sarà disponibile anche una variante Mercedes progettata insieme al team di F1 Rilasciato al momento solo inil nuovoK50, device dalle caratteristiche tecniche notevoli offerto ad un prezzo da medio gamma. I punti di forza risiedono nel SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e l’enorme schermo OLED da 6,67? FHD+ con refresh rate che si spinge fino a 120Hz. È equipaggiato poi con una batteria da 4700mAh, dei comodi grilletti dorsali dedicati da poter configurare secondo le proprie esigenze e da ben 4 altoparlanti, per una qualità del suono invidiabile dalla maggior parte dei rivali. Vediamo le restanti caratteristiche tecniche ...

La multinazionale cinese ha da poco lanciato sul mercato il suo nuovo Redmi K50 Gaming, smartphone di fascia alta pensato proprio per i videogiocatori più esigenti. Sarà disponibile anche una variante ...
Stiamo parlando in particolare del nuovo Redmi K50 Gaming Edition, uno smartphone molto prestante, pensato soprattutto per gli amanti del gaming ma dal prezzo comunque competitivo.