Nasce Mauro Icardi – 19 febbraio 1993

Il 19 febbraio 1993 Nasce a Rosario, in Argentina, Mauro Icardi, ex capitano dell'Inter e attuale centravanti del Psg È stato l'uomo del 2019. Almeno in Italia. Si è parlato tantissimo di lui sia dei gol segnati sia delle divergenze nate in spogliatoio e in seguito divenute di dominio pubblico tra lui e la società interista. Festeggia oggi 28 anni Mauro Icardi, nato a Rosario il 19 febbraio 1993, ex capitano dell'Inter e attuale centravanti del Paris Saint Germain. Caratteristiche tecniche Nelle tante rivoluzioni tattiche e tecniche del centravanti osservate in questi anni, Icardi si pone come figura a sé nel panorama del calcio internazionale. L'attaccante argentino è infatti un centravanti di stampo classico, dei ...

