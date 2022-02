Juventus-Torino 1-1, Cassano e la gaffe su Davide e Golia | VIDEO (Di sabato 19 febbraio 2022) Antonio Cassano, ex calciatore in Serie A anche del Milan, al termine di Juventus-Torino 1-1 di ieri sera all'Allianz Stadium ha commentato la partita ai microfoni della 'Bobo TV' su 'Twitch'. Che topica colossale di 'Fantantonio'! Il VIDEO Leggi su pianetamilan (Di sabato 19 febbraio 2022) Antonio, ex calciatore in Serie A anche del Milan, al termine di1-1 di ieri sera all'Allianz Stadium ha commentato la partita ai microfoni della 'Bobo TV' su 'Twitch'. Che topica colossale di 'Fantantonio'! Il

Advertising

tvdellosport : ?? CAPIENZA STADI: È CAOS Il Governo starebbe valutando l’ipotesi di aumentare la capienza degli stadi al 75% già a… - DiMarzio : #Juventus, il retroscena su #Rovella: a gennaio i bianconeri hanno provato a riportarlo a Torino ?? - SkySport : JUVENTUS-TORINO 1-1 Risultato finale ? ? #DeLigt (13’) ? #Belotti (62’) ? #JuventusTorino ? - odraode_ : RT @LiveBianconera: ??NEW?? C'è qualcosa da salvare in questo derby? Ce lo dice @AndreaPalmi94 nei Top&Flop di #JuveToro @LiveBianconera… - propofol_ : RT @LiveBianconera: ??NEW?? C'è qualcosa da salvare in questo derby? Ce lo dice @AndreaPalmi94 nei Top&Flop di #JuveToro @LiveBianconera… -