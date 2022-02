Incendio nave al largo di Corfù, ministro greco conferma: 12 dispersi (Di sabato 19 febbraio 2022) BRINDISI – Incendio di una nave al largo di Corfù, paura per le condizioni dei passeggeri. Per la precisione sono 12 i dispersi della Euroferry Olimpia di cui non si hanno notizie dopo l’Incendio che ha distrutto l’imbarcazione al largo di Corfù. E’ quanto riferisce l’emittente greca Skai, sulla base delle dichiarazioni del ministro della L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Loris Stival: le dichiarazioni dell’avvocato Villardita a Quarto Grado Domenico Conte, è caccia aperta al presunto boss Incredibile: disperso da giorni, mentre invece era davanti a casa sua Crociera da incubo, fantasma dell’Opera guida nave Emergenza ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 19 febbraio 2022) BRINDISI –di unaaldi, paura per le condizioni dei passeggeri. Per la precisione sono 12 idella Euroferry Olimpia di cui non si hanno notizie dopo l’che ha distrutto l’imbarcazione aldi. E’ quanto riferisce l’emittente greca Skai, sulla base delle dichiarazioni deldella L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Loris Stival: le dichiarazioni dell’avvocato Villardita a Quarto Grado Domenico Conte, è caccia aperta al presunto boss Incredibile: disperso da giorni, mentre invece era davanti a casa sua Crociera da incubo, fantasma dell’Opera guidaEmergenza ...

