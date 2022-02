Il via libera dell’Aifa alla «quarta dose» per i fragili con vaccini a mRna (Di sabato 19 febbraio 2022) La Commissione Tecnico Scientifica dell’Aifa ha dato il via libera alla quarta dose del vaccino contro il Coronavirusper i soggetti immunodepressi. L’agenzia di stampa Ansa fa sapere che la Cts di Aifa si è riunita ieri ed ha espresso parere favorevole inviato al ministero della Salute. Tecnicamente non si tratta di una quarta dose bensì della dose booster a conclusione del ciclo primario vaccinale composto da 2 dosi e 1 dose aggiuntiva. La quarta dose verrà somministrata con vaccini a mRna. I tempi della somministrazione sono i medesimi della dose booster per la popolazione generale. Ieri il direttore generale dell’Aifa Nicola ... Leggi su open.online (Di sabato 19 febbraio 2022) La Commissione Tecnico Scientificaha dato il viadel vaccino contro il Coronavirusper i soggetti immunodepressi. L’agenzia di stampa Ansa fa sapere che la Cts di Aifa si è riunita ieri ed ha espresso parere favorevole inviato al ministero della Salute. Tecnicamente non si tratta di unabensì dellabooster a conclusione del ciclo primario vaccinale composto da 2 dosi e 1aggiuntiva. Laverrà somministrata con. I tempi della somministrazione sono i medesimi dellabooster per la popolazione generale. Ieri il direttore generaleNicola ...

juventusfc : Al via la vendita libera per #JuveVillarreal ???? Ci vediamo a casa ?? - marcodimaio : Il cdm ha dato il via libera al ddl sul caro #bollette: sono in arrivo 8 miliardi per l'energia per “evitare che il… - meb : Via libera per il #bonuspsicologo: 20milioni di euro per potenziare le strutture e per ristori relativi a sedute di… - an12frnc : RT @MediasetTgcom24: Covid, via libera dell'Aifa alla 'quarta dose' per gli immunodepressi #aifa #covid #vaccini #quartadose #immunodepres… - LiveSicilia : Covid, via libera alla quarta dose di vaccino -