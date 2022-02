Francesco Chiofalo sul suo stato di salute: “Aspetto un letto in rianimazione” (Di sabato 19 febbraio 2022) Nonostante i sorrisi e le Instagram Stories dal tono leggero, sembra non esserci pace per Francesco Chiofalo che deve la sua popolarità per aver partecipato anni fa a Temptation Island. L’influencer ha rivelato recentemente di essere in attesa di un intervento dopo aver già affrontato l’asportazione tumorale alla testa nel 2019. L’attuale compagno di Drusilla … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 19 febbraio 2022) Nonostante i sorrisi e le Instagram Stories dal tono leggero, sembra non esserci pace perche deve la sua popolarità per aver partecipato anni fa a Temptation Island. L’influencer ha rivelato recentemente di essere in attesa di un intervento dopo aver già affrontato l’asportazione tumorale alla testa nel 2019. L’attuale compagno di Drusilla … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

