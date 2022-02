Formula 1: De Vries e Vandoorne confermati riserve Mercedes (Di sabato 19 febbraio 2022) I due alfieri del team Mercedes nel campionato di Formula E, Nyck De Vries e Stoffel Vandoorne, saranno nuovamente i due piloti di riserva per le Frecce d’Argento nel mondiale di Formula 1 che scatterà in Bahrain il prossimo 20 marzo. De Vries, 27 anni di Sneek (Olanda), è il campione del mondo in carica della Formula elettrica e nel suo palmares ha anche il titolo di Formula 2 del 2019, e nel campionato di Formula E iniziato in Arabia Saudita ha conquistato già la sua prima vittoria stagionale. L’olandese, non avendo mai avuto la possibilità di esordire in Formula 1, è il candidato principale per partecipare alle due sessioni di prove libere in un fine settimana di gara in cui i team saranno obbligati a schierare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 febbraio 2022) I due alfieri del teamnel campionato diE, Nyck Dee Stoffel, saranno nuovamente i due piloti di riserva per le Frecce d’Argento nel mondiale di1 che scatterà in Bahrain il prossimo 20 marzo. De, 27 anni di Sneek (Olanda), è il campione del mondo in carica dellaelettrica e nel suo palmares ha anche il titolo di2 del 2019, e nel campionato diE iniziato in Arabia Saudita ha conquistato già la sua prima vittoria stagionale. L’olandese, non avendo mai avuto la possibilità di esordire in1, è il candidato principale per partecipare alle due sessioni di prove libere in un fine settimana di gara in cui i team saranno obbligati a schierare ...

Mterryf1 : Non sapevo avessero provato la FE di De Vries e Vandoorne ?? Sembra un onborde di una Formula E Personalmente non mi… - realferraristaa : RT @FormulaPassion: #FormulaE | Il campione in carica ha riscontrato diverse difficoltà in tutto l'E-Prix di Città del Messico https://t.co… - FormulaPassion : #FormulaE | Il campione in carica ha riscontrato diverse difficoltà in tutto l'E-Prix di Città del Messico -

