Fisco | concorrenza | appalti Le ragioni dell' incomunicabilità tra Draghi e i partiti

(Di sabato 19 febbraio 2022) Il problema, a vederlo dal Transatlantico, è ancora come lo aveva fotografato Peppe Provenzano nei giorni di passione quirinalizia: “Qui c’è una maggioranza di parlamentari – diceva il dirigente dem – che detestae non lo voterà mai, e una minoranza che forse lo voterebbe ma che comunque lo detesta”. Anzi, forse è anche peggio. Perché la sconfitta del Colle “ha desacralizzato il premier – aggiunge l’azzurro Maurizio Gasparri – e quindi, se vuole la collaborazionee Camere, farebbe bene a confrontarsi con noi”. Eccole, allora, ledel Parlamento. Quelle che dovrebbero indurre il Mef, avevano convenuto tutti i capigruppoa commissione Bilancio col presidente Fabio Melilli, “a concederci 50 milioni per il Milleproroghe”. Solo che queste, magari non nobilissime, ...

Il Foglio

Draghi, insomma, non ha alcuna intenzione di vedere i provvedimenti essenziali per incassare i miliardi del Pnrr, come la legge sullae appunto la riforma del, bocciati o bloccati ..."I primi provvedimenti" del Pnrr "che devono essere approvati sono le tre deleghe: fiscale,e codice degli appalti. E' il blocco principale e bisogna farlo ora, perche' poi bisogna scrivere i decreti delegati". Cosi' in conferenza stampa il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ...Nei prossimi mesi non mancheranno i temi caldi tra concorrenza, allentamenti Covid e fisco e giustizia. «C'è la consapevolezza da parte di tutti che si tratti di passaggi delicati ma necessari per il ...Oltre l'inciampo sul Milleproroghe. Le riunioni del ministro Giovannini che indispettiscono i senatori: "Così siamo commissariati". La fermezza di Salvini e quel messaggio a Giavazzi: "Sul catasto noi ...