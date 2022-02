‘Face The Face’ di Pete Townshend in vinile colorato per il Record Store Day (Di sabato 19 febbraio 2022) LONDRA – L’album ‘Face The Face’ di Pete Townshend con i Deep End sarà pubblicato per la prima volta in vinile colorato per un’occasione speciale, ossia il Record Store Day di quest’anno. Il disco documenta il live show di Pete Townshend tenuto dal Midem a Cannes nel 1986. Con David Gilmour alla chitarra, Pete e la band eseguono brani solisti, classici degli Who e “Blue Light” di Gilmour, più alcuni pezzi eseguiti raramente. Per ulteriori informazioni: https://RecordStoreday.com/SpecialRelease/14782. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 19 febbraio 2022) LONDRA – L’albumThedicon i Deep End sarà pubblicato per la prima volta inper un’occasione speciale, ossia ilDay di quest’anno. Il disco documenta il live show ditenuto dal Midem a Cannes nel 1986. Con David Gilmour alla chitarra,e la band eseguono brani solisti, classici degli Who e “Blue Light” di Gilmour, più alcuni pezzi eseguiti raramente. Per ulteriori informazioni: https://day.com/SpecialRelease/14782. L'articolo L'Opinionista.

