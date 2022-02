Eni è più forte della “transizione”: per il cane a sei zampe un 2021 da record (Di sabato 19 febbraio 2022) Roma, 19 feb – Risultati sopra le attese e debito in calo, mentre l’utile tocca il livello più alto degli ultimi 10 anni. Il 2021 si chiude per Eni con risultati da record, che permettono al gruppo di agganciare (e superare) la ripresa post-pandemica. Consentendogli di tenere forte la presa sulle sue attività “storiche” – gli idrocarburi – ma con un occhio anche alle tecnologie del futuro. Utile netto di Eni mai così alto dal 2012 Il consiglio di amministrazione di Eni, riunitosi ieri, ha approvato i risultati dell’ultimo trimestre del 2021 e quelli consolidati dell’anno appena chiuso. Spicca soprattutto l’utile netto, che tocca quota 4,7 miliardi di euro. E’ il valore più alto dal 2012, quando però il petrolio quotava a valori più alti di quelli odierni. Buone notizie anche dal lato del reddito operativo: l’Ebit ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 19 febbraio 2022) Roma, 19 feb – Risultati sopra le attese e debito in calo, mentre l’utile tocca il livello più alto degli ultimi 10 anni. Ilsi chiude per Eni con risultati da, che permettono al gruppo di agganciare (e superare) la ripresa post-pandemica. Consentendogli di tenerela presa sulle sue attività “storiche” – gli idrocarburi – ma con un occhio anche alle tecnologie del futuro. Utile netto di Eni mai così alto dal 2012 Il consiglio di amministrazione di Eni, riunitosi ieri, ha approvato i risultati dell’ultimo trimestre dele quelli consolidati dell’anno appena chiuso. Spicca soprattutto l’utile netto, che tocca quota 4,7 miliardi di euro. E’ il valore più alto dal 2012, quando però il petrolio quotava a valori più alti di quelli odierni. Buone notizie anche dal lato del reddito operativo: l’Ebit ...

