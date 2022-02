Empoli | vandali con scritte no vax contro l’hub per i vaccini La denuncia della sindaca

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Empoli vandali

Firenze Post

Ancoranegli hub vaccinali. Sembrava finita questa ondata di atti indegni e invece la cronaca dà ...è questa non certo quella di chi non ha niente di meglio da fare che dichiarare con lo ...1 - - >- La polizia municipale diha individuato i due giovani che nella notte tra mercoledì e giovedì hanno orinato nella fontana del Pampaloni in piazza Farinata degli Uberti. I due ...EMPOLI – Vandali in azione, con scritte no vax, nella notte fra venerdì 18 e sabato 19 febbraio 2022, contro l’hub per le vaccinazioni nel comune di Empoli. Lo scrive su Facebook Brenda Barnini, ...Ancora vandali negli hub vaccinali ... E grazie ancora alla Fondazione Sesa per aver messo a disposizione gratuitamente i locali dell’hub. Empoli è questa non certo quella di chi non ha niente di ...