Doppio Quagliarella cura la Sampdoria | l’Empoli cade 2-0

(Di sabato 19 febbraio 2022) Ci vuole unper permettere ai blucerchiati di ritrovare i due punti contro un Empoli volitivo, ma non brillante. La gara si chiude già nel primo tempo grazie alla doppietta dell’ex Juventus. Punti importanti per i genovesi, che si allontano dalla zona retrocessione.continua a faticare, ormai la vittoria manca da nove gare. Quali sono state le scelte dei tecnici? Giampaolo sceglie il 4-3-1-2. ma con una sorpresa sulla trequarti. Ancora Falcone in porta, difeso dalla linea Bereszynski, Ferrari, Colley e Murru. A centrocampo spazio a Thorsby, Ekdal e Candreva. La sorpresa è Sabiri dal primo minuto al posto di Stefano Sensi. Il marocchino supporta il tandem d’attacco composto dae l’ex Ciccio Caputo. Stesso modulo anche per Andreazzoli, con Vicario tra i pali. Viti e ...

