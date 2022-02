Decreto Festività, discoteche chiuse fino al 31 gennaio 2022 e divieto di feste in piazza (Di sabato 19 febbraio 2022) Le ultime a riaprire, le prime a richiudere: a sorpresa, in modo non previsto rispetto alla bozza circolata sul Decreto Festività, su decisione del ministro della salute Speranza e come da lui stesso comunicato in conferenza stampa, le discoteche saranno chiuse fino al 31 gennaio 2022 e dunque non apriranno neanche ai vaccinati con terza dose o ai vaccinati con una o due dosi più il tampone. A Capodanno le discoteche saranno dunque chiuse: doccia fredda per i proprietari e per i giovani che avevano già organizzato per il Cenone presso i locali. Contestualmente, sono vietate anche le feste in piazza all’aperto per evitare assembramenti. Misure restrittive inaspettate perché non tengono conto delle ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Le ultime a riaprire, le prime a richiudere: a sorpresa, in modo non previsto rispetto alla bozza circolata sul, su decisione del ministro della salute Speranza e come da lui stesso comunicato in conferenza stampa, lesarannoal 31e dunque non apriranno neanche ai vaccinati con terza dose o ai vaccinati con una o due dosi più il tampone. A Capodanno lesaranno dunque: doccia fredda per i proprietari e per i giovani che avevano già organizzato per il Cenone presso i locali. Contestualmente, sono vietate anche leinall’aperto per evitare assembramenti. Misure restrittive inaspettate perché non tengono conto delle ...

Advertising

zazoomblog : Viaggi all’estero e in Italia durante le feste cosa cambia col decreto Festività? Tutte le novità - #Viaggi #all’e… - zazoomblog : Viaggi all’estero e in Italia durante le feste cosa cambia col decreto Festività? Tutte le novità - #Viaggi #all’es… - Jammasrl : #AttualitàSX #Leggi #Politica #camera #DecretoFestività Decreto Festività, via libera definitivo della Camera - Jammasrl : #Politica #camera #covid #DecretoFestività #Votodifiducia Decreto Festività, in serata il voto di fiducia alla Came… - AgiproNews : Decreto Festività, Camera: il Governo chiede la fiducia, il voto oggi pomeriggio -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Festività Le regioni cambiano colore, il ministro della Salute Speranza firma l'ordinanza: chi passa in zona gialla ... a seguito dei picchi che hanno seguito le festività natalizie, l'Italia torna quasi completamente ... novità anche per scuola e Università: dal concorso stra[...] Nel Decreto Milleproroghe sono stati ...

Mascherine e green pass da togliere, multe ai no vax mai partite: così l'Italia torna alla normalità Sempre dal 10 marzo sarà nuovamente possibile visitare i familiari ricoverati in ospedale per 45 minuti al giorno, grazie a un emendamento di Italia viva al decreto legge festività in coversione al ...

Decreto Festività, via libera definitivo della Camera Redazione Jamma ... a seguito dei picchi che hanno seguito lenatalizie, l'Italia torna quasi completamente ... novità anche per scuola e Università: dal concorso stra[...] NelMilleproroghe sono stati ...Sempre dal 10 marzo sarà nuovamente possibile visitare i familiari ricoverati in ospedale per 45 minuti al giorno, grazie a un emendamento di Italia viva alleggein coversione al ...