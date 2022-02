Da Calenda c’è già profumo di larghe intese per il 2023 Letta | Giorgetti | Tajani | tutti vogliono “collaborare” E lui esclude M5s e Fdi | “Con loro niente confronto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 febbraio 2022)lolo cercano. E’ il giorno del primo congresso di Azione, il partito fondato da Carlo. E all’ex ministro che dice che la sua forza politica sarà “la terza scelta tra sovranisti e populisti”, arrivano aperture di credito da sinistra e da destra. Il segretario del Pd Enricosi sbilancia dalla balaustra come un ultrà: “Sono sicuro che insieme faremo grandi cose per il futuro del nostro Paese, che insieme senza ambiguità vinceremo le politiche dele dopo il voto daremo un governo riformista, democratico e europeista eletto dai cittadini per rendere la politica al servizio del nostro Paese”. Ma non si schermisce nemmeno il ministro per lo Sviluppo, Giancarlo: “Non vi posso promettere come ha fatto...