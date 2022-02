Boldrini ko in tribunale sugli immigrati: dire che «le ‘sue’ risorse stuprano e uccidono» non è reato (Di sabato 19 febbraio 2022) «Desirée Mariottini, Laura Boldrini: le sue “risorse” stuprano e uccidono, ma lei va all’attacco di Salvini», aveva titolato Libero nell’ottobre del 2018, lei si era sentita offesa e aveva querelato il quotidiano allora diretto da Pietro Senaldi. In tribunale, però, l’ex presidente della Camera ha perso e la sua querela è stata rigettata: “Nessuna diffamazione”. La Boldrini perde la sua guerra in tribunale Parlare di “risorse della Boldrini” a proposito di immigrati che compiono reati non ha intenti diffamatori e tanto meno significa attribuire all’ex presidente della Camera qualsivoglia responsabilità in fattacci di cronaca, stabilisce la sentenza emessa il 10 febbraio dal gup del ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 19 febbraio 2022) «Desirée Mariottini, Laura: le sue “, ma lei va all’attacco di Salvini», aveva titolato Libero nell’ottobre del 2018, lei si era sentita offesa e aveva querelato il quotidiano alloratto da Pietro Senaldi. In, però, l’ex presidente della Camera ha perso e la sua querela è stata rigettata: “Nessuna diffamazione”. Laperde la sua guerra inParlare di “della” a proposito diche compiono reati non ha intenti diffamatori e tanto meno significa attribuire all’ex presidente della Camera qualsivoglia responsabilità in fattacci di cronaca, stabilisce la sentenza emessa il 10 febbraio dal gup del ...

Advertising

SecolodItalia1 : Boldrini ko in tribunale sugli immigrati: dire che «le ‘sue’ risorse stuprano e uccidono» non è reato… - g16806490 : Fu famoso per alcune settimane, quando Salvini si oppose allo sbarco, di cui oggi è in tribunale. Subito intervenn… -