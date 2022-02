ATP Doha 2022: Bautista Agut sconfigge Basilashvili e conquista il titolo (Di sabato 19 febbraio 2022) Roberto Bautista Agut vince l’ATP 250 di Doha. Lo spagnolo (n.16 del ranking) sconfigge in finale il georgiano Nikoloz Basilashvili (n.22 ATP) per 6-3 6-4 dopo un’ora e 26 minuti di gioco e conquista il decimo titolo ATP della sua carriera. Ad iniziare meglio è sicuramente Basilashvili. Il georgiano ruba infatti il servizio a Bautista Agut nel terzo game e successivamente si porta sul 3-1 dopo aver annullato una palla break. Lo spagnolo non ci sta e alza il suo ritmo. La conseguenza è un incredibile filotto di 5 game a 0 che permette al numero 16 al mondo di portare a casa il primo parziale per 6-3. L’apertura di secondo set è tutta in favore del georgiano, che vola rapidamente sul 3-0 grazie al break nel secondo game. ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) Robertovince l’ATP 250 di. Lo spagnolo (n.16 del ranking)in finale il georgiano Nikoloz(n.22 ATP) per 6-3 6-4 dopo un’ora e 26 minuti di gioco eil decimoATP della sua carriera. Ad iniziare meglio è sicuramente. Il georgiano ruba infatti il servizio anel terzo game e successivamente si porta sul 3-1 dopo aver annullato una palla break. Lo spagnolo non ci sta e alza il suo ritmo. La conseguenza è un incredibile filotto di 5 game a 0 che permette al numero 16 al mondo di portare a casa il primo parziale per 6-3. L’apertura di secondo set è tutta in favore del georgiano, che vola rapidamente sul 3-0 grazie al break nel secondo game. ...

