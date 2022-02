Atp Delray Beach 2022, Norrie batte Paul in due set e vola in finale (Di domenica 20 febbraio 2022) Cameron Norrie batte in due set Tommy Paul e vola in finale dell’Atp 250 di Delray Beach 2022. Il numero 1 del seeding, quindi, rispetta alla grande il pronostico, avendo la meglio sullo statunitense per 6-3 6-3 dopo un’ora e un quarto di gioco. Un risultato mai in discussione, nonostante il britannico debba faticare nel mantenere il servizio nel primo gioco, trovando poi il break nel primo turno al servizio di Paul. Nel settimo game, Norrie si trova a dover annullare due palle per il contro break, prima di andare a chiudere il set. Nel secondo set, Norrie non concede più nulla al servizio. Il numero 13 al mondo non sfrutta una palla break nel primo gioco, rubando però il servizio nel quinto e nel ... Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Cameronin due set Tommyindell’Atp 250 di. Il numero 1 del seeding, quindi, rispetta alla grande il pronostico, avendo la meglio sullo statunitense per 6-3 6-3 dopo un’ora e un quarto di gioco. Un risultato mai in discussione, nonostante il britannico debba faticare nel mantenere il servizio nel primo gioco, trovando poi il break nel primo turno al servizio di. Nel settimo game,si trova a dover annullare due palle per il contro break, prima di andare a chiudere il set. Nel secondo set,non concede più nulla al servizio. Il numero 13 al mondo non sfrutta una palla break nel primo gioco, rubando però il servizio nel quinto e nel ...

