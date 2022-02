Atalanta | hostess trova marsupio con soldi di un tifoso dell’Olympiacos e lo restituisce

Leggi su bergamonews

(Di sabato 19 febbraio 2022) Bergamo. Non solo storie di campo a margine dell’incontro di Europa League trae Olympiacos. Attraverso le parole del Coordinatore del gruppo servizio di sicurezza settore ospiti della Dea, Tiziano Bertuletti, ci è stata raccontata la vicenda del rimento di unsmarrito da ungreco contenente un bel gruzzoletto e restituito al legittimo proprietario. “Mentre stavamo svolgendo il servizio di ingresso dei tifosi greci al Gewiss Stadium, un’è andata in bagno e hato uncon all’interno 500 euro in contanti, 800-850 dollari e un pacchetto di fazzoletti – racconta -. Nessuna traccia di documenti, nonostante il contenuto sostanzioso. La ragazza l’ha consegnato al coordinatore presente ai tornelli che l’ha conservato”. “A metà ...