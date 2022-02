Alessandro Basciano punito con la nomination: l’ira del Vippone e la difesa di Soleil Sorge e Sophie Codegoni (Di sabato 19 febbraio 2022) Non ha preso benissimo la punizione d’ufficio decisa dal Grande Fratello Vip Alessandro Basciano, giudicato troppo aggressivo dalla produzione. Il Vippone ha avuto una lite molto aspra con Sophie Codegoni, per poi arrivare quasi alle mani con Alex Belli. Un comportamento criticato da Alfonso Signorini e dalle opinioniste del reality, ma che ha poi visto la difesa delle coinquiline Soleil Sorge e della stessa Sophie. Basciano non ha preso bene il provvedimento, minacciando di abbandonare la Casa prima del tempo. Alessandro Basciano in nomination per punizione: l’ira del Vippone Volano saette al Grande Fratello Vip, dopo la ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 19 febbraio 2022) Non ha preso benissimo la punizione d’ufficio decisa dal Grande Fratello Vip, giudicato troppo aggressivo dalla produzione. Ilha avuto una lite molto aspra con, per poi arrivare quasi alle mani con Alex Belli. Un comportamento criticato da Alfonso Signorini e dalle opinioniste del reality, ma che ha poi visto ladelle coinquilinee della stessanon ha preso bene il provvedimento, minacciando di abbandonare la Casa prima del tempo.inper punizione:delVolano saette al Grande Fratello Vip, dopo la ...

